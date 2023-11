Vrouw met vuisten in gezicht geslagen door zwager van zus; verdachte aangehouden

De politie in Suriname heeft een 51-jarige man opgespoord en aangehouden, nadat hij een 35-jarige vrouw twee vuistslagen toebracht in haar gelaat. De verdachte is volgens de Surinaamse politie een zwager van de zus van het slachtoffer.

Naar zeggen van de aangeefster H.M. was zij samen met haar vader naar het ziekenhuis om haar oudere zus te bezoeken die al enige tijd ziek is. Op een bepaald moment kwam de schoonmoeder van haar zus, die met stemverheffing aangaf dat de twee daar niet gewenst waren.

De schoonmoeder deed daarbij vervelende uitspraken tegen H.M. en haar vader. Om erger te voorkomen besloot de aangeefster samen met haar vader de plek te verlaten. Toen de vrouw in haar auto zat en wilde optrekken, liep de zwager van haar zus naast haar auto en sloeg de aangeefster twee keer met zijn vuisten in haar gezicht.

Zij hield daaraan een opgezwollen gelaat over. Na de daad liep de verdachte P.A. weg en deed het slachtoffer het politiebureau aan voor het doen van aangifte. De politie van het bureau Livorno spoorde de verdachte P.A. op maandag 13 november op en kon hem aanhouden.

Na zijn aanhouding werd hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.