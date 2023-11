Van Samson over Atompai: “In dit geval zien wij de politie de politie misbruiken om in de politiek te gaan”

Parlementariër Cedric van Samson heeft gereageerd op de recente uitlatingen van politiebondvoorzitter Poetini Atompai. De politieofficier voorspelde eerder dat Van Samson nauwelijks 5 stemmen zal krijgen bij de Surinaamse verkiezingen in 2025.

Van Samson vindt dat Atompai met zulke uitspraken slechts erop uit is om de aandacht naar zich toe te trekken. Vooral hoe Atompai een intrede wil maken binnen de politiek in Suriname.

“Als je aandacht wilt trekken, dan moet je de naam van Van Samson noemen. Ik heb ook begrepen dat dezelfde vakbondsleider zijn intrede zal doen in de politiek. Hij komt nu eindelijk uit de kast. In dit geval zien wij de politie de politie misbruiken om in de politiek te gaan. Hij is voorzitter van een politiebond en hij heeft een tunnelvisie. Hij ziet alleen wat er binnen de politiebond gebeurd. Maar dat is knock-outvoetbal. Wij spelen Champions League. Drape den belangen moro bigi”, zegt de VHP’er.

De volksvertegenwoordiger voert aan dat de SPB-voorman rekening ermee moet houden dat Suriname een partijpolitiek systeem heeft, waardoor het de organisatiekracht van de politieke partij is die zal bepalen hoe een kandidaat uit de verf komt. Van Samson vergelijkt de kracht van zijn politieke partij met die van de politieorganisatie en de SPB.

“De politieorganisatie bestaat volgens mij uit 5.000 of 6.000 leden en de bond uit 2.000 of 3.000 leden. Maar de politieke partij VHP waar ik lid van ben, heeft meer dan 30.000 geregistreerde leden. Hij zegt dat mi e kosi blakaman. Als hij in de politiek gaat om voor één etnische groep of alleen voor de politie op te komen, dan gaat hij van een koude kermis thuis komen”, aldus de VHP’er.

In het verleden is ook gebleken dat activisten en vakbondsleider veel massa op de been hebben kunnen krijgen voor protesten. Maar wanneer deze mensen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen staan, blijken zij volgens Van Samson nauwelijks 500 stemmen te krijgen.

“Velen van ze zijn bedrogen uitgekomen. Want wanneer men kijkt naar politieke vertegenwoordigers, kijkt men ook naar mensen die rust kunnen brengen. Mensen die met kalm beraad en rijp overleg zaken doen. Men kijkt niet naar emotionele mensen die bij het geringste naar het uiterste middel grijpen”, aldus de politicus.