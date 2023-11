Chinese ondernemer overvallen bij instappen auto; banden lek geschoten

Een Chinese ondernemer in Suriname is vrijdagochtend op klaarlichte dag door een aantal mannen beroofd toen hij in zijn auto wilde stappen. De criminelen maakten daarbij 17.000 USD buit.

Vernomen wordt dat de ondernemer naar een winkel aan de Kleine Saramaccastraat was. Hij parkeerde zijn auto voor de onderneming. Nadat hij zijn zaken had afgehandeld liep hij naar zijn voertuig

Op het moment dat hij weer in de auto wilde stappen sloegen de rovers toe (foto). Ze hielden hem tegen en onder bedreiging van vuistvuurwapens werd de ondernemer beroofd van het groot geldbedrag in valuta. Ook zijn contactsleutel werd afgepakt.

De daders schoten daarna twee van zijn autobanden kapot. Gelijk daarna stapten de mannen in een zwart gelakt voertuig en reden in de richting van de Pengelstraat. De ondernemer bleef ongedeerd. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

De beroving werd gepleegd door vijf mannen die allen in het zwart gekleed waren en in een ander voertuig op de loer zaten. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.