13-jarige jongen dood aangetroffen in bos van Goninikreek

Een 13-jarige Inheemse jongen in Suriname is vrijdag dood aangetroffen in het bos van Goninikreek, in het district Sipaliwini.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Rooney P. met vakantie naar het dorp Goninikreek was. Het regende en waaide hard, waarbij de tiener bereik op zijn telefoon probeerde te krijgen en het bos in liep.

Hij keerde echter niet meer terug en was sedert donderdag vermist. De familie zette een zoekactie op touw en ging op zoek naar de jongen.

Vernomen wordt dat hij levenloos in het bos werd aangetroffen en dat er een boomtak op hem lag. Het vermoeden bestaat dat de jongen door een vallende boomtak is geraakt en het leven heeft gelaten.

In het belang van het onderzoek is zijn lichaam in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.