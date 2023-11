Uitslaande brand bij visserijbedrijf Cevihas N.V.

Een pand op het terrein van de Centrale voor Vissershavens, Cevihas N.V. aan de Vangbalstraat in Suriname is afgelopen nacht rond 04.00u geheel door brand verwoest.

Het betreft een ruimte met een bouwoppervlakte van 40 bij 100 meters, voorzien van slaapkamers met bijkans 30 bedden, keuken en een opslagruimte die geheel is afgebrand.



Vernomen wordt dat in het gebouw Filipijnse en Indonesische arbeiders waren ondergebracht. Een van de arbeiders verklaarde dat hij in de nacht een knal in de keukenruimte hoorde en daarna vuur zag. Hij sloeg meteen alarm.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De brandweer van Toekomstweg en de politie van Livorno waren snel ter plaatse.

Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam zegt dat de brandweer 80 vaten smeermiddelen en een aantal zuurstofflessen heeft verwijderd uit het pand.

Volgens Grootfaam is het pand tegen brand verzekerd. De brandoorzaak is vooralsnog niet bekend.