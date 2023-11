Landbouwcoöperaties ronden uitgebreid trainingsprogramma af

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), heeft met succes de uitvoering afgerond van een uitgebreid capaciteitsversterkend trainings- en coachingprogramma voor 24 landbouwcoöperaties in alle 10 districten van Suriname.

Bijna 80 coöperatiebesturen en leden hebben hun organisatie, werkzaamheden en managementvaardigheden versterkt. Dit initiatief werd uitgevoerd als onderdeel van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP).

De coöperaties hebben een intensief en interactief proces doorlopen dat was afgestemd op hun specifieke behoeften, context en realiteiten van de coöperaties in Suriname, volgens innovatieve en wereldwijd bekende ILO- trainingsprogramma’s ThinkCOOP, STARTCOOP en SCORE. Het vierdaagse trainingsprogramma op districtsniveau werd aangevuld met gerichte coachingsessies onder begeleiding van de trainers, zowel virtueel als fysiek op locatie. De deelnemende coöperaties hebben uitgebreide actieplannen ontwikkeld om hun nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen.

Het trainingsprogramma werd uitgevoerd in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Bijna 10 overheidsfunctionarissen van deze ministeries hebben het trainingsprogramma afgerond om de continuïteit en duurzaamheid te waarborgen door versterking van de capaciteiten van de publieke sector en mentorship ter ondersteuning van coöperaties. LVV-minister Sewdien heeft het belang van coöperaties voor de ontwikkeling van de landelijke economie aangegeven en moedigde de getrainde bestuursleden aan om door te gaan en veerkracht op te bouwen als een zelfverdedigingssysteem. Hij benadrukte het belang van regelmatige training en kennisdeling onder coöperaties, met betrekking tot management, organisatie en andere operationele aspecten. De bewindsman gaf ook mee wat het belang is van een goed financieel beheer van de coöperaties om beter voorbereid te zijn en bijvoorbeeld te profiteren van fondsen zoals NOFA.

“Een aantal coöperaties functioneert niet zoals vereist, met als gevolg dat coöperaties mogelijk vele kansen missen, wat de ontwikkeling van de landbouwsector en haar veerkracht om aan de marktvraag te voldoen, verder beïnvloedt. Met deze training zijn coöperaties nu beter uitgerust dan voorheen om efficiënter en effectiever samen te werken”, aldus de Granman van de Saramacaners, Albert Aboikoni.

“Met dit wereldwijde trainingsprogramma heeft de ILO in samenwerking met FAO/SAMAP de instrumenten geleverd voor coöperaties en producentenorganisaties om uit te breiden en te groeien”, zei John Bliek, vertegenwoordiger van de ILO. Het ministerie van Arbeid en de Raad voor Coöperatiewezen (RACO) hebben actief bijgedragen aan de training en zullen een rol spelen bij het creëren van een faciliterend en pragmatisch kader voor strategische en operationele mechanismen ter ondersteuning van boeren om in een coöperatieve setting te werken, in lijn met het Decent Work-programma in het land. FAO/SAMAP blijft de samenwerking tussen boeren die deelnemen aan de Value Chain Platforms voor export van fruit en groenten, cassave en niet-houtige bosproducten consolideren.