Pistool trekkende rover overmeesterd en vastgebonden

De surveillerende politie van Latour kreeg op maandag 23 oktober omstreeks 22.40 uur melding van het Command Center Suriname dat er aan de Bierweg een slachtoffer was van diefstal middels geweldpleging en dat de verdachte was vastgebonden door het slachtoffer en omstanders.

De politie ging ter plaatse en uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer B.B. (48) bij zijn thuiskomst werd overvallen door drie gemaskerde mannen. Een van de rovers P.A. (30) die in het bezit was van een vuistvuurwapen, vroeg het slachtoffer onder bedreiging van het wapen naar zijn tas.

Het slachtoffer greep het wapen vast waarna er een worsteling ontstond. Met behulp van de kinderen van het slachtoffer en buurtbewoners werd P.A. overmeesterd en met een touw vastgebonden. De twee kompanen verlieten de plek door in een gereedstaande auto te stappen.

De aangever liep tijdens de worsteling een schotverwonding op aan zijn linker onderarm en werd met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De aangehouden rover werd overgebracht naar het bureau en het vuistvuurwapen van het merk Taurus met patroonhouder en 9 scherpe 9mm patronen zijn in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van zijn twee kompanen wordt hard gewerkt. De politie van Latour heeft deze zaak in onderzoek.