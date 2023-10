Pique ziet af van eerder aangekondigde hongerstaking

Activist Siebrano Pique ziet af van zijn eerder aangekondigde hongerstaking. Dit doet hij, omdat hij vindt dat de familie van de 24-jarige aangehouden grondinspecteur Kavish G. terugkrabbelt.

“Die mensen voelen zich ineens schuldig alsof ze verkeerde dingen hebben gezegd en dat die jongen dan gepest kan worden. Of ze zijn bedreigd geworden.

Ifi mi wan go ini a faya gi yu, dan yu ooktu musu du lek yu ready fu go ini a faya samen nanga mi. Maar a moment dat mi si dat we krabbel terug, dan gaat er een lampje bij mij branden van: ‘Siebrano, weet je wel waarmee je bent begonnen?’ Dus mi si ervan af”, zei de activist vrijdag in het programma Bakana Tori.

Pique was afgelopen donderdag samen met de familie van de grondinspecteur voor het gebouw van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) om aandacht te vragen voor de vrijlating van de 24-jarige. Hiervoor zou hij zelfs overwegen om in hongerstaking te gaan.

Met zijn ondersteuning aan de familie van de grondinspecteur, wilde Pique twee signalen geven. Ten eerste heeft hij willen laten zien dat hij niet kijkt naar de etnische verschillen tussen hem en G., maar dat hij hem ondersteunt vanwege het feit dat die een Surinamer is.

Ten tweede wil hij een boodschap aan de jongeren geven dat zij hun best op school moeten blijven doen en niet moeten wachten op politici die een baan bij de overheid voor ze gaan regelen.

De activist stelt wel nog steeds tegen onrecht te zijn en over genoeg bewijs te beschikken dat parlementariër Mahinder Jogi betrokken is geweest in deze zaak. Hij noemt onder andere telefoongesprekken tussen de politicus en de grondinspecteur en handtekeningen van Jogi. Alleen verbaasd het hem dat autoriteiten niet tegen Jogi willen optreden, omdat hij geen ambtenaar is maar DNA-lid.

Pique benadrukte dat hij geen fysieke, maar wel morele steun van de familie van G. had verwacht. Voor nu gaat hij een afwachtende houding aannemen en naar bewegingen uitkijken om zijn hongerstaking in heroverweging te nemen. Met zo een hongerstaking probeert de activist internationale aandacht te zoeken.