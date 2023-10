Jongedame belandt met auto op de kop in trens

Een jongedame is vrijdagavond rond 22.30 uur met een personenauto op z’n kop beland in een trens langs de Sir Winston Churchillweg in Suriname. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de Struisvarenweg.

De automobiliste was niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De jonge vrouw zat bekneld in de auto en is door voorbijgangers en buurtbewoners uit haar benarde positie bevrijd.

De politie kreeg de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak is nog onbekend.

Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdientst uit de trens gehaald en afgevoerd.