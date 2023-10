Grondconversie Unit in het leven geroepen om staatsbesluit te helpen uitvoeren

Om burgers in Suriname meer rechtszekerheid op hun grond te geven, heeft de regering besloten het omzetten van grondhuur én erfpacht naar eigendom integraal vast te stellen, per staatsbesluit. Speciaal voor de uitvoering van dit staatsbesluit is er een Grondconversie Unit in het leven geroepen.

Het team, dat vrijdag voor de duur van een jaar door president Chandrikapersad Santokhi is geïnstalleerd, wordt voorgezeten door mr. Christiaan Calor. De installatie geschiedde in aanwezigheid van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

President Santokhi gaf aan dat het besluit bedoeld is om meer zekerheid te geven aan het volk. Burgers met percelen tot 2500 vierkante meter kunnen deze voor SRD 25 per vierkante meter in eigendom omzetten. Het ligt in de bedoeling dat de Grondconversie Unit per 1 november operationeel is en landelijk gaat opereren.

Het staatshoofd stelt dat bureaucratische rompslomp zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Hij verwacht ook alle voortvarendheid van het ministerie van GBB. Het streven is om in de komende vier maanden reeds 10.000 percelen in eigendom te hebben omgezet. President Santokhi meent dat de leden van de unit als pioniers de geschiedenis zullen ingaan en benadrukte verder dat alle inkomsten uit de grondconversie naar de gemeenschap zullen terugvloeien.

De Grondconversie Unit wordt geleid door mr. Christiaan Calor (namens de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie). De overige leden zijn: Ricardo Vreden (namens het Kabinet van de President, als lid tevens plaatsvervangend voorzitter); Sieuw Ramsukul (namens het Kabinet van de President); Ramesh Karansingh (namens het Kabinet van de President, als lid) en Noeroeldin A. Khodabaks (namens het ministerie van GBB als lid).

De specifieke taken van de unit zijn onder meer het controleren en afhandelen van de aanvragen die ingediend zullen worden voor conversie. Dit zal binnen een periode van twee maanden moeten gebeuren; een tijdsbestek waarbinnen de aanvrager te horen moet krijgen of het verzoek goedgekeurd is. Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een beschikking, waarvan de notaris vervolgens een akte opmaakt, die in het openbaar register wordt overgeschreven. Vreden geeft aan dat de leden ervaren ambtenaren zijn.

De unit zal voornamelijk met GBB, Openbare Werken en notarissen samenwerken.