Grondbeleid wordt aangescherpt vanuit het Kabinet van de President

Al jaren liggen stukken van overdrachten van gronden, na familieoverdracht bij de notaris. Dit geeft velen een stukje onzekerheid of ze nog kunnen investeren op hun grond. Dit zal tot het verleden behoren. Grondbeleid gaat vanuit het Kabinet van de President aangescherpt worden, omdat burgers zekerheid willen meldt de Communicatie Dienst Suriname donderdag.

Samen met de regeringsraad is er hierover gesproken en de goedkeuring is gegeven om deze overdrachten rechtstreeks via de notaris te doen. Dit zal gebeuren middels een algemene beschikking, die opgemaakt zal worden door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.

Alle gronden die van burgers ontnomen zijn waarvan ze jarenlang gebruik maakten of die een vestiging hebben, vanwege verloop van terrein of geen officiële overdracht, zullen met presidentiële besluiten teruggedraaid worden. Het gaat hierbij om tientallen gevallen.

Er is een lijst van benadeelden die goedgekeurd is. Dit moet ervoor zorgen dat er rust komt in de samenleving, dat burgers die recht hebben op een stuk grond, vooral waarop zij jaren hebben geïnvesteerd en of willen investeren, een stuk zekerheid hebben.

Voor alle zaken betreffende grondproblemen, kan er contact worden opgenomen met de afdeling Grondzaken van het Kabinet van de President via het nummer +597-8999511, onder vermelding van uw volledige naam meldt CDS.