Man voor derde keer in korte tijd aangehouden voor overtreding Wet Verdovende Middelen

Op donderdag 10 augustus zijn een aantal verdachten door Stootgroep Oost tijdens een anti-drugs opsporing ter zake Wet Verdovende Middelen aangehouden.

Het gaat om de verdachten D.R en D.S. en S.S. en A.A, meldt de politie van regio Oost-Suriname. Drie verdachten zijn ter hoogte van RGD-Meerzorg aangehouden en één is aan de Kasiembegweg in het verzorgingsgebied van ressort Nieuw Amsterdam gearresteerd.

Tijdens een onderzoek in de woning van de verdachte D.S., is er een hoeveelheid cocaïne, marihuana en hasj aangetroffen alsook een geldbedrag in US dollar en SRD. De drugs en het geld zijn in beslag genomen in het belang van het onderzoek.

De verdachten, het geld en de drugs zijn overgedragen aan de politie van Meerzorg voor verder onderzoek.

De verdachten D.R. en D.S waren in 2022 reeds twee keer aangehouden ter zake het zelfde strafbaar feit. Het betreft in deze zus en broer. Ze zijn nu voor de derde keer in korte tijd gearresteerd.