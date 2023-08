Somohardjo: “Bij Bouterse ging het om macht, heerschappij en bigi-ai, nu heeft hij het moeilijker dan ons”

“Zolang ABOP en PL één zijn, kan niemand ons breken. Elke regering zonder een ABOP/PL-combinatie is geboren om gedoemd te worden”, zei Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) woensdag tijdens de viering van 133 jaar Javaanse immigratie te Nieuw Amsterdam, Commewijne.

Somohardjo voerde aan dat de tegenstander alles uit de kast haalt om deze twee partijen uit elkaar te drijven. Zo worden marrons uitgemaakt voor rovers en fufurmans, terwijl Javanen bestempeld worden als oplichters en misleiders. Deze tegenstanders zullen volgens hem alles doen, zelfs met geld gooien, om de ABOP en PL te delen.

“En wanneer dat ze lukt, zullen ze de strijd al hebben gewonnen. Maar als de ABOP en PL één zijn, dan unu wini kba. En wij willen en zullen winnen. If now now verkiezing hori, un wini kba”, aldus Somohardjo.

In de historie is het volgens Somohardjo maar één politicus gelukt om de vriendschappelijke band tussen hem en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk te breken. En dat is NDP-voorzitter Desi Bouterse. “Het gebeurde in 2010 toen Bouterse naar mij kwam en zei: Paul, we gaan de ABOP loslaten. Mi tak neen! Want voor ons is het samen uit, samen thuis. Belangrijk voor mij is vriendschap”, stelde hij.

De PL-voorzitter zei verder dat Bouterse uiteindelijk toch in 2014 ervoor koos om de PL zonder enige reden uit de regering te zetten. “Tot nu toe kan niemand zeggen waarom we eruit zijn gezet. Zelfs Bouterse was niet in staat om te zeggen waarom hij ons eruit heeft gezet”, aldus de politicus.

Somohardjo beweert wel te weten dat het bij Bouterse ging om macht en jaloezie. “Wel weten wij dat het om macht, heerschappij en bigi-ai ging. Hij wilde Binnenlandse Zaken hebben. En daarom heeft hij ons eruit gezet”, stelde hij. Dat de NDP van Bouterse toch 26 zetels wist binnen te halen in 2015, is volgens Somohardjo geen geweldige prestatie. “Soms lijkt de kortste weg mooi. Maar die weg leidt naar de dood. Pe a deh now? Un ne wisi a man, maar a ab eng moeilijker dan ons”, aldus de politicus.

Volgens de PL-topman heeft zijn partij ook voor de omstreden Amnestiewet uit 2012 gestemd, welke vorig jaar onverbindend is verklaard door het Constitutioneel Hof. De voorwaarde van de PL toen was dat Bouterse achteraf vergiffenis aan het volk moest vragen. Maar ook daar heeft Bouterse zijn belofte niet gehouden.