Financieel administrateur warenhuis aangehouden voor verduistering 25.000 USD

De Recherche van Regio Paramaribo heeft onlangs Vanity T. (31) financieel administrateur van een bekend warenhuis in Suriname, aangehouden voor verduistering van 25.000 USD.

De verdachte was in augustus hoogzwanger en ging halverwege de maand met zwangerschapsverlof. Vanaf haar afwezigheid ontbrak het boek met alle financiële zaken van het bedrijf. De eigenaar deed grondig onderzoek in het kantoor, maar het werd niet aangetroffen.

De eigenaar stelde zijn medewerkster in kennis over de ontstane situatie en zij gaf aan het boek op kantoor achtergelaten te hebben. De eigenaar had genoeg van het zoeken zonder resultaat en besloot de camerabeelden na te kijken. Daarop is te zien dat de vrouw op haar laatste werkdag het bedoelde boek en nog enkele andere boeken wegneemt uit het kantoor.

De benadeelde merkte ook een kastekort van rond de 25.000 USD. Hij stapte naar de politie en deed aangifte van verduistering tegen zijn medewerkster. De vrouw werd vanwege haar zwangerschapssituatie niet opgeroepen. Het boek werd een maand later nog steeds niet gevonden en de eigenaar had geen andere verklaring dat zijn medewerkster ermee vandoor was gegaan.

Collega’s van Vanity vermoeden dat zij inderdaad stelselmatig geld van het bedrijf wegnam. Zij hebben verklaard dat de vrouw dagelijks dure portie’s kocht, op reis ging naar het buitenland en onlangs diverse sieraden en zelfs een auto had aangeschaft.

Vanity werd op 6 oktober, iets meer dan een maand na haar bevalling, door de recherche ontboden op het bureau. Bij de voorgeleiding ontkende ze het boek te hebben weggedragen en geld te hebben verduisterd.

De vrouw werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Haar aanhouding is inmiddels verlengd met 30 dagen. Het onderzoek duurt voort.