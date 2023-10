Sampie: “Mensen die veel kritiek leveren op sociale media gaan allemaal uiteindelijk toch stemmen op ABOP”

Indien er vandaag verkiezingen in Suriname zouden worden gehouden, dan zou de ABOP volgens parlementariër Edgar Sampie met maar 2 tot 3 zetels groeien. Maar in 2025 verwacht hij net als zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk, dat de geelzwarte partij 22 zetels binnen zal halen. “Alla partij abi en strategie”, zei de politicus in het programma Bakana Tori.

Sampie verwacht dat ook mensen die veel kritiek leveren op sociale media, uiteindelijk toch allemaal gaan stemmen op de ABOP.

De politicus voerde aan dat de strategie van de ABOP voornamelijk te maken heeft met de manier van communicatie met de samenleving. Hij denkt dan aan de communicatie via sociale media, maar ook de communicatie in het veld. “Daarmee zijn we bezig. Als we dat nu moeten wegen, dan merk ik dat we groeien”, aldus de Surinaamse politicus.

Ondanks er vaak meningsverschillen tussen de leden van de VHP en ABOP zijn, verwacht Sampie dat deze coalitie tot het einde van deze regeerperiode in tact zal blijven. Maar voor de eerste helft van deze regeerperiode geeft hij de regering een 6 als cijfer. Dat komt volgens hem, omdat er verkeerde prioriteiten zijn gesteld.

Daarvoor noemt hij onder andere de dure buitenlandse reizen die zijn ondernomen, terwijl er ook middelen nodig waren voor de medische sector, wegen en andere belangrijke zaken. Ook kregen ministers van de ABOP volgens Sampie niet genoeg financiële middelen, waardoor zij niet optimaal hebben kunnen presteren.