Gajadien: “Geen draagvlak bij andere partijen voor opheffen pre-electorale combinatieverbod”

De fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, zegt dat er geen draagvlak bij de fracties binnen De Nationale Assemblee is voor het opheffen van het pre-electoraal combinatieverbod. Dat is ook de reden waarom deze wijziging niet is meegenomen bij de recente wijzigingen van de Kiesregeling en Grondwet van Suriname.

“Voor zover ik getaxeerd heb, is de VHP misschien wel voorstander ervan. Maar het is fair op tafel te plaatsen dat er geen draagvlak ervoor is bij de andere partijen”, zei de VHP’er in het programma ABC-actueel.

De partijen DA’91, DNL, A-20, DOE en SDU hebben vorige week donderdag een schrijven aangeboden aan Gajadien en parlementsvoorzitter Marinus Bee over het opheffen van het pre-electoraal combinatieverbod. Zij vinden dat een verbod op pre-electorale combinatievorming, ondemocratisch is en vragen daarom dat dit verbod wordt ingetrokken.

Met het gebrek aan draagvlak verwacht Gajadien echter niet dat deze wijziging alsnog zal worden doorgevoerd.

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de wetswijziging over niet in combinatieverband meedoen aan de verkiezingen, in maart 2019 goedgekeurd met 29 stemmen vóór. Hierdoor is het Decreet Politieke Organisaties aangepast. De NDP werd hierin ondersteund door Rudolf Zeeman (BEP) en de overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.

Om het pre-electoraal combinatieverbod weer op te heffen, zijn er minimaal 26 stemmen in De Nationale Assemblee nodig.