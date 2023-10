Inbraakverdachte na ruim drie jaar aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team in Suriname hebben maandagavond de 28-jarige Elvin P. aangehouden en overgedragen aan de recherche ter voorgeleiding. De verdachte die langer dan drie jaar door de politie werd gezocht, werd in Wanica aangehouden.

Elvin wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij meerdere inbraken. Sinds 2019 wist hij uit handen te blijven van de Surinaamse politie.

Na goed speurwerk werd de verdachte in beeld gebracht en in een zijstraat van de Indira Gandhieweg door het RBTP in de boeien geslagen en afgevoerd naar het bureau.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.