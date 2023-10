Man vermoedelijk verdronken tijdens poolparty

De politie kreeg maandag 16 oktober omstreeks 01.00 uur een melding dat er een man bewusteloos lag langs het bad van een zwemresort aan de Van Roseveltkade in Suriname.

De manager van het zwemresort verklaarde aan de wetsdienaren die ter plekke arriveerde, dat er een party gaande was en dat er rondom het zwembad gegeten en gedronken werd door de gasten.

Op een gegeven moment zag hij een manspersoon langs het bad liggen die door één der omstanders gereanimeerd werd. Reagerend daarop schakelde hij terstond de politie in.

Het slachtoffer werd voor de komst van de politie per eigen gelegenheid door enkele vrienden naar de Spoedeisende Hulp van het Sint Vincentius Ziekenhuis gebracht.

De dienstdoende arts constateerde dat het slachtoffer bij aankomst geen polsslag meer had. Verder vermoedde hij dat de man door verdrinking om het leven is gekomen. Hij stelde de dood officieel vast. Na overleg met een officier van justitie werd het lijk hangende het onderzoek in beslag genomen.

De werkelijke oorzaak van het overlijden wordt verder onderzocht. De politie van bureau Centrum heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.