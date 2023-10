Belfort: “Wat vandaag groot is kan bij de komende verkiezing zo klein zijn als een mier”

Parlementariër Edward Belfort vindt het niet correct dat De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) meewerkt om politieke partijen een waarborgsom van 500.000 SRD of meer te laten betalen indien die mee wensen te doen aan de verkiezingen van 2025. Volgens Belfort heeft het Constitutioneel Hof met de uitspraak in 2022 juist bedoeld dat iedereen een gelijke behandeling moet krijgen.

“Nu hoor ik over grote partijen en kleine partijen. Wat vandaag groot is kan bij de komende verkiezing zo klein zijn als een mier”, zei de dissidente ABOP’er vrijdag bij de voortzetting van de behandeling van nieuwe Kiesregeling in De Nationale Assemblee (DNA). Met zo een hoge waarborgsom stelde Belfort enigszins te kunnen proeven dat men de kiezer dwingt om voor een bepaalde partij te kiezen.

“Dat is in strijd met de uitspraak. We moeten voorkomen dat straks na de aanname, men deze wet weer brengt naar het Constitutioneel Hof. Want het is discriminatoir naar bepaalde partijen. We moeten heel voorzichtig zijn, want we zitten één voor twaalf. Eigenlijk overtijd”, aldus de politicus.

NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis merkte op dat terwijl er gesproken wordt over de hoogte van de waarborgsom, Suriname nog geen wet heeft die betrekking heeft op de financiering van politieke partijen. “Van een aantal partijen weten we niet hoe men aan die geldmiddelen komt om hun campagnes te voeren. Die transparantie zouden we wel moeten hebben. Natuurlijk geldt dit voor alle politieke partijen. Dus ook de NDP zal zich hieraan moeten onderwerpen. Maar die wet hebben we nog niet”, stelde hij.

Kensenhuis vroeg toch om rekening te houden met een te hoge waarborgsom en deze te brengen naar Surinaamse maatstaven.

BEP-parlementariër Remi Kanapé vroeg naar een onderbouwing waarom het bedrag van 25 SRD per kiesgerechtigde is opgetrokken. Was er donderdag nog een bedrag van 200 SRD genoemd, is dit inmiddels aangepast naar 250 SRD per kiesgerechtigde. Als hij ervan uitgaat dat Suriname momenteel ongeveer 400.000 kiesgerechtigden heeft, dan zou een politieke partij dan ruim een miljoen SRD moeten neertellen.