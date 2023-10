ZIJIN Rosebel Gold Mines verwelkomt acht studenten binnen beurzenprogramma

Multinational ZIJIN Rosebel Gold Mines N.V. heeft acht nieuwe studenten verwelkomd binnen haar Beurzenprogramma. Het gaat om de best geslaagden van scholen uit Brokopondo en Sipaliwini. De nieuwe bursalen hebben op maandag 9 oktober – bijgestaan door hun ouders – hun studieovereenkomst getekend met de leiding van het bedrijf un Suriname; in de persoon van general manager Victor Wu. Tegelijkertijd hebben 33 studenten die reeds in het programma zitten, hun nieuwe contracten in ontvangst mogen nemen. Het geheel vond plaats in de Royal Ballroom van Hotel Torarica.

De studenten werden bij deze gelegenheid toegesproken door general manager Wu, onderdirecteur Daniela Rosario (namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), directeur Maverick Boejoekoe van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), districtscommissaris Ludwig Mendelzoon, kapitein Henry Kaffe (Brokopondo/Nieuw Lombé) en Jerry Finisie, Community Relations and Development Manager van ZIJIN Rosebel Gold Mines. Allemaal legden zij de nadruk op het belang van onderwijs en educatie. Wu benadrukte onder meer dat menskracht naast natuurlijke hulpbronnen cruciaal is voor de ontwikkeling van Suriname.

Kapitein Kaffe sprak zijn dank uit aan het adres van de multinational voor dit initiatief. Hij riep de studenten op de geboden kansen te benutten, ter ontwikkeling van hun district. Districtscommissaris Mendelzoon noemt het Beurzenprogramma een succes. Het heeft volgens hem al een aantal intellectuelen opgeleverd.

Onderdirecteur Rosario kondigde onder meer een scholengemeenschap aan voor het district Brokopondo. MinOWC is ZIJIN RGM erkentelijk dat de onderneming vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan de ontwikkeling van gemeenschappen. ROS-directeur Boejoekoe noemde het programma een concreet aspect van duurzame ontwikkeling.

Het Beurzenprogramma, dat jaarlijks ongeveer USD 100.000 kost, maakt sedert 2009 deel uit van ZIJIN Rosebel Gold Mines’ gemeenschapsinvesteringsprogramma, waarmee de multinational invulling geeft aan haar Corporate Social Responsibility (CSR)-beleid. Het Beurzenprogramma is gericht op het ondersteunen van jongeren uit Brokopono, Sipaliwini en Boven-Saramacca in hun studietraject in Paramaribo.

De kosten voor de studie worden betaald door RGM, inclusief huisvesting, maandelijks vervoer, consumptie, zakgeld, collegegeld en studiemateriaal vanaf het moment dat de studenten aan het programma beginnen totdat zij hun diploma voor het hoger onderwijs hebben behaald.