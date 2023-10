Suriname brengt verklaring uit na recente aanslagen in Israël

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en internationale Samenwerking (BIBIS) heeft naar aanleiding van de recente aanslagen in Israel namens de Republiek Suriname de volgende verklaring uitgegeven:

“Het buitenlands beleid van Suriname is geïnspireerd door het doel om mondiale vrede, stabiliteit en welzijn voor iedereen te bereiken, en in geval van conflicten de oplossing door middel van dialoog en onderhandelingen op een vreedzame en eerlijke manier, waarbij internationaal aanvaarde principes van respect, waardigheid en internationaal recht worden erkend.

Suriname betreurt en veroordeelt de recente terroristische aanslagen door Hamas op burgers en civiele objecten in de staat Israël. Suriname gelooft eveneens dat tegenaanvallen het conflict en het verlies van onschuldige levens alleen maar kunnen verergeren. Wij betuigen ons medeleven en medeleven aan allen die familie en dierbaren hebben verloren in dit diepgewortelde historische conflict.

Suriname sluit zich aan bij de Caribische Gemeenschap en de rest van de internationale gemeenschap en roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om verdere escalatie te voorkomen, hetgeen burgers in gevaar brengt.

Suriname herhaalt zijn toewijding om de inspanningen van de internationale gemeenschap, om duurzame vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten tot stand te brengen, te blijven steunen en herhaalt zijn afwijzing van iedere schending van het internationaal recht, in het bijzonder terreurdaden in al zijn vormen en uitingen.

Suriname blijft de Resolutie 242 (SKN) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de voortdurende inspanningen van de Verenigde Naties naar een tweestaten-oplossing ondersteunen als de beste manier om alomvattende vrede, veiligheid en stabiliteit tussen Israël en Palestina te bereiken.

Dit is de beste manier om de belofte waar te maken die de Verenigde Naties meer dan 75 jaar geleden aan het volk van Israël en Palestina hebben gedaan.