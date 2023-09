Arbeider steelt dure ketting van werkgever en koopt goederen voor vriendin en zichzelf

Een ondernemer in Suriname deed op maandag 11 september aangifte op het politiebureau Houttuin tegen zijn 25-jarige arbeider voor het stelen van zijn gouden halsketting ter waarde van SRD 200.000.

De verdachte werd door zijn werkgever binnengebracht, nadat hij had bekend de diefstal te hebben gepleegd.

De jongeman verklaarde dat hij de helft van de ketting voor SRD 70.750 bij een goudsmid te Latour had verkocht en met dat geld een auto voor zijn vrienden en een bromfiets voor zichzelf had gekocht. Met de andere helft had de 25-jarige twee gouden ringen laten maken.

De arbeider werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De goederen zijn in beslag genomen door de recherche van Regio Midden die belast is met het onderzoek.