Mercedes bestuurder veroorzaakt ravage bij inhalen en slaat op de vlucht

De bestuurder van een witte Mercedes-Benz heeft afgelopen nacht een flinke ravage veroorzaakt bij een verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net vernam ter plaatse van ooggetuigen dat de vermoedelijke veroorzaker na de aanrijding wegvluchtte.

Het zwaar verkeersongeval, waarbij uiteindelijk vier voertuigen betrokken waren, vond rond 00:30u plaats ter hoogte van de Samboerastraat.

Een van de benadeelden vertelde dat zij met haar voertuig over de Indira Gandhiweg reed gaande richting Latour. De bestuurder van de Benz kwam uit de tegengestelde richting en was bezig zijn voorrijder in te halen. Bij die gelegenheid kwam hij in botsing met de tegenliggers.

Vier personen raakten gewond en werden met de ambulance van Surcad en SEH naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek.