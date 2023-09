ABOP’er Koedemoesoe springt in de bres voor partijgenoot Vorswijk: “De minister is geen God”

ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe vindt niet dat GBB-minister Dinotha Vorswijk enige blaam treft bij de recent ontdekte grondroofpraktijken in Suriname. Naar zeggen van de volksvertegenwoordiger plaatst zijn partijgenoot slechts haar handtekening onder de grondbeschikkingen.

“De minister werkt aan de hand van de rapporten en adviezen van de verschillende instituten. En soms moet ze honderden beschikkingen ondertekenen. A minister no de in staat fu go luku alla stuk fin’fini. De minister is geen God. Ze heeft ook geen wonderstok”, benadrukt Koedemoesoe.

Hij stoort zich vooral aan de houding van bepaalde exponenten binnen de coalitiepartijen die met hun uitspraken naar de buitenwereld toe doen blijken alsof er een soort vijandschap tussen de ABOP en VHP is. Hij noemt onder andere VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien die aardig wat kritiek de afgelopen dagen over het gronduitgiftebeleid heeft geleverd.

“Dan laat meneer Gajadien daar gaan zitten noh. Da kow si noh”, aldus de Surinaamse politicus.

De ABOP’er vindt dat alle betrokken partijen in dialoog moeten gaan om elk geval goed te onderzoeken. Indien er inderdaad blijkt dat deze gronden onterecht aan derden zijn uitgegeven, moeten deze uitgiftes dan teruggedraaid worden. Tegelijkertijd stelt de parlementariër dat er strengere controle moet komen op de naleving van wet en regelgeving met betrekking tot gronden.

Hij verwijst hiermee naar de grote lappen uitgegeven gronden die niet in cultuur zijn gebracht. Ook moeten mensen hun verzoek tot verlenging van de erfpacht of grondhuur tijdig indienen. Wat het laatste betreft zou dan ook het ministerie van GBB deze verlengingsverzoeken gelijk moeten afhandelen.

“Laten we werken met wet en regels”, aldus de politicus.