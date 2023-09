Autobus raakt van de weg nadat bestuurder in slaap valt

Aan de Oost-Westverbinding in Suriname, is een autobus vanmiddag van de weg geraakt en op z’n zij in een greppel langs de weg terecht gekomen.

Het ongeval gebeurde net voorbij Groningen. De bestuurder reed richting Paramaribo en verloor op een gegeven moment de controle over het stuur. Hij raakte van de weg en verklaarde later dat hij in slaap zou zijn gevallen.

Drie personen raakten gewond bij het eenzijdig verkeersongeval. De Surinaamse politie was snel ter plaatse maar de ambulance liet lang op zich wachten. Een medewerker van Surcad reed op dat moment langs en bood eerste hulp aan de slachtoffers, in afwachting van de ambulance.

Uiteindelijk heeft het een uur geduurd voordat de ambulance er was. De slachtoffers zijn afgevoerd voor medische behandeling. Over hun toestand is nog niets bekend.