Diana Pokie woedend: “Ik behoor niet tot die boevenbende; Mi ne leki no wan sma bille”

Gewezen GBB-minister Diana Pokie is woedend over wat zij gehoord heeft tijdens een online-interview van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. De VHP’er zei dat de huidige anarchie op het ministerie van GBB in Suriname er al was toen Pokie minister was. Uit stukken die door coalitiepartner ABOP na het aftreden van Pokie zijn gepresenteerd, bleek volgens hem dat er toen ook gevallen van grondroof achter Welgedacht C zijn ontdekt.

“Het was juist Gajadien die met de brede kant van zijn mond zei dat de VHP-fractie niet eens was met mijn ontheffing. Ik kan screenshots sturen waarin VHP bevestigd dat zij het niet eens was met mijn ontheffing. Dan Gajadien wan kon mek neng nanga mi krin neng? Dat now wroko toch. Over my dead body! Ik ga het niet toelaten”, zei Pokie als reactie in het programma Bakana Tori.

Volgens de voormalige ABOP’er (nu NPS’er) heeft zijn toen op basis van het persoonlijk contact met Gajadien ook alle bewijsmiddelen voor hem opgestuurd. De reden waarom ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk haar heeft laten verwijderen, is omdat zij twintig correctiebeschikkingen heeft getekend voor de verlenging van houtconcessies. Zij roept Gajadien daarom op om zijn bewijsmiddelen op tafel te leggen.

“Ik behoor niet tot die boevenbende hoor. Ik behoor niet thuis in die gang”, aldus Pokie. Naar zeggen van de politica draait alles om geld op GBB. Indien je geen euro’s heb, zou je dan geen zaken daar kunnen doen. Familieleden van haar zouden zelf 2.000 euro’s hebben moeten betalen voor een grondbeschikking. Dat vindt zij triest.

De NPS’er benadrukt dat zij na haar verplicht verlof op 12 mei 2021 nooit een topper van de ABOP of VHP heeft gebedeld voor een andere functie. Integendeel beschikt zij over voice-berichten waarin coalitietoppers haar functies hebben aangeboden.

“Nooit mi slijm wan sma. Mi leer fu mi bigi sma dat iem wroko gi yu moni. Ik slijm niet bij een toevallige regering. Mi ne leki no wan sma bille”, aldus de politica. Volgens haar heeft president Chan Santokhi haar niet laten vallen, maar juist de ABOP die haar voor deze politieke post had voorgedragen.

“Marinus Bee nanga voorzitter fu ABOP puru mi. A no Chan. A no a president. Dat de Surinaamse president benoemt en ontslaat is papiertaal. De politieke realiteit ligt daar”, aldus Pokie. Achteraf bekeken is zij toch blij dat zij is ontheven als minister, want nu hoeft zij geen deelgenoot te zijn van de ‘troep’ en ‘gang’ die op GBB is ontstaan.

Pokie noemt het vooral verschrikkelijk dat Gajadien langer dan twee jaren met deze uitspraken heeft gewacht totdat zij haar politieke richting naar de NPS heeft bepaald. Volgens de ex-minister heeft zij het staatshoofd toen ook laten weten dat zij bereid was alle informatie aan de twee presidentiele commissies te leveren die haar onschuld zouden staven.

“Behalve a schatje fu wan fu den topper fu ABOP. Mi ne tak nanga a vrouw dati. Het jaar waarin ik op GBB heb gewerkt hebben alle deskundigen gezegd dat zij nooit in zoveel rust daar hebben gewekt. Ik behartigde de belangen van alle Surinamers. Dwars door politieke partijen heen heb ik stukken getekend en afgehandeld. Mi no ben wroko nanga names and faces”, aldus de politica.