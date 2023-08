Autobestuurder verliest controle en belandt op zijn kop in de trens

Bij een eenzijdig verkeersongeval is zondagmiddag een personenauto op zijn kop beland in een trens langs de Bomapolder Serie 2 in Suriname.

De bestuurder verklaarde dat hij plotseling de controle over het stuur had verloren, waarna het voertuig een verkeersbord op de berm ramde en over de kop in de trens eindigde.

De automobilist klaagde van pijn aan zijn rug en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd.