‘Meerderheid Surinaamse studenten blijft in Nederland na afstuderen’

Ook deze zomer vertrekt een grote groep Surinaamse studenten uit Suriname richting Nederland voor verdere studie. Uit onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs, blijkt dat 86 procent van de Surinaamse studenten een jaar na hun afstuderen nog in Nederland is.

Na vijf jaar zakt dit naar 65 procent. ‘De stayrate onder Surinaamse studenten ligt flink hoger dan de gemiddelden van de meeste andere landen en zones’, meldt een woordvoerder van Nuffic aan de website Nieuwwij.nl.

De organisatie onderzocht de stayrate (blijfkans) voor internationale studenten die in de periode 2006-2007 tot en met 2015-2016 zijn afgestudeerd. Daaruit blijkt dat gemiddeld 24 procent van internationale afgestudeerden vijf jaar na hun afstuderen nog in Nederland woont. Voor Surinamers is dat bijna drie keer zoveel.

74 procent van de internationale studenten die zijn afgestudeerd in Nederland is vijf jaar later aan het werk. Ongeveer een derde werkt in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, gevolgd door Haaglanden, Rijnmond, Midden-Utrecht en Zuidoost-Brabant. De instroom aan internationale studenten in 2021-2022 levert de Nederlandse schatkist circa 1,5 miljard euro op. Het grootste deel daarvan komt van niet-Europese studenten.

Specifieke cijfers over het aantal afgestudeerde Surinamers op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn niet beschikbaar. Lees ook het artikel ‘Suriname loopt leeg: duizend studenten pakken hun koffers‘.