Landelijk Woning Bouw Programma krijgt vaste vorm in Reeberg

Het eerder aangekondigde Landelijke Woningbouw Programma (LWBP)van de regering krijgt vaste vorm. President Santokhi geeft later vandaag in Reeberg , Wanica het startsein voor het bouwrijp maken van 602 bouwkavels verdeeld over een oppervlakte van 47 hectare.

Het is de eerste van zeven geprojecteerde woningbouw locaties die tussen nu en 2025 zullen worden klaargemaakt voor de bouw van zo een tweeduizend woningen. Het is de bedoeling dat de begunstigden voor een kavel aan zelfbouw zullen kunnen doen tegen de 7 % hypotheek lening, die de commerciële banken nu aanbieden.

Voor het Landelijk Woningbouw Programma is de regering de komende twee jaar bereid om voor miljoenen te investeren.

Madelon Bab van het Architecten en Ingenieurs Buro Ulrich Bab , die belast is de directievoering, vertelt dat de samenwerking met Aannemingsbedrijf Baitali en het Landelijk Woningbouw Programma geen onbekend terrein is. Om direct goed uit de startblokken te komen is gekozen voor dezelfde partijen, die met succes en binnen de afgesproken termijn in de voorbije 10 jaar het woningbouwproject Hannaslust hebben opgeleverd.

De nieuwe woonwijk, die zal worden aangelegd in Reeberg omvat naast het bouwrijp maken van de kavels ook het aanbrengen van verharde wegen, een afwateringssysteem en nutsvoorzieningen.“De volledige regio zal worden ontwikkeld, waarbij de reeds toegewezen kavels bouwrijp worden gemaakt en er een volledig wegen- en rioleringsnetwerk zal worden gerealiseerd”

Ir. Bab zegt ook dat tijdens fase I tussen 1 september en 31 december 2023 154 kavels bouwrijp gemaakt zullen worden.De overige 453 kavels zullen in fase II aan het eind van 2024 moeten zijn opgeleverd. De aannemer gaat vrijwel direct aan de slag na de launch van vrijdag, waarbij de president en andere regeringstoppers in Reeberg het projectbord zullen onthullen en de contracten met de aannemers zullen ondertekenen.

Het Landelijk Woningbouw Programma Fase 1 2023-2025 heeft als hoofddoel om de gemeenschap te voorzien van voordelen door te zorgen voor betaalbare en passende huisvesting, naast het bevorderen van geschikte leefomstandigheden voor elk Surinaams gezin.

Projectmanager Mark Rommy (LWBP) heeft onlangs een presentatie gehouden voor president Santokhi. Het programma streeft naar de verwezenlijking van betaalbare woonoplossingen en het stimuleren van gemeenschapsontwikkeling. Dit door middel van diverse doelstellingen, waaronder het creëren van gunstige kredietfaciliteiten, het bouwrijp maken van kavels en het bouwen van woningen binnen een helder wettelijk kader.

Het Landelijk Woningbouw Programma belooft niet alleen woonoplossingen te bieden, maar draagt tevens bij aan werkgelegenheid, economische stimulans en financiële stabiliteit.