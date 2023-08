Van der San: “Hof van Justitie kan pg Paragsingh niet in strijd met de wet installeren”

De benoeming en beëdiging afgelopen maandag van mr. Garcia Paragsingh tot de procureur-generaal, is volgens oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San in strijd met de grondwet van Suriname.

“En nu moet ze nog geïnstalleerd worden door het Hof van Justitie. Dan gaan we zien of we nog een rechtstaat hebben. Want het Hof van Justitie kan iemand niet in strijd met de wet installeren. Het mag niet! En als ze het toch doen, dan is het een bewijs dat het Hof samen met de regering knoeit”, zei Van der San in een interview op Stanvaste Radio.

De oud-kabinetsdirecteur voert aan dat dit alles te maken heeft met de manier waarop het staatsbesluit ‘Besluitvorming wettelijke regelingen staats- en bestuursbesluiten’ is gewijzigd. Door deze wijziging is er naar zijn zeggen gerommeld in dit staatsbesluit, zodat president Chan Santokhi als enige persoon de resolutie voor de benoeming kon tekenen.

“De president kon de resolutie al volgens het oud-staatsbesluit kunnen tekenen. Hij hoefde niet te gaan kletsen in die resolutie. Hij maakt misbruik van zijn bevoegdheid”, aldus Van der San.

Hij benadrukt dat Paragsingh nu het gevaar loopt dat een advocaat deze case voor zal leggen aan het Constitutioneel Hof.