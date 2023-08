Caribbean Summer Party zaterdag 26 augustus in Rijswijk

In het laatste weekend van augustus is Carifesta weer terug in de altijd gezellige Sir Winston Club te Rijswijk! Op zaterdag 26 augustus 2023 gaan we dansen met maar liefst 2 topbands: 2-REMEMBER en PASSION! Tussendoor zorgen DJ’s SHANN en MEO MANIA voor de lekkerste hits. Regel je kaarten hier via Eventbrite.

Het wordt weer een heerlijke dansavond van 23.00u – 04.00u, met top live entertainment en de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek! Kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te verkrijgen hier via Eventbrite. Op de dag zelf kun je ook een kaart aan de deur kopen (duurder).

EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

Je ziet het; we pakken weer behoorlijk uit op deze editie, dus zorg ervoor dat je dit niet mist! Voordelige kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te verkrijgen hier via Eventbrite. Er zijn ook speciale voordelige LADY- en GROEP-tickets beschikbaar. Op de dag zelf kun je vanaf 23.00u ook een kaart aan de deur kopen.

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent en een dag om nooit te vergeten, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!

CARIBBEAN SUMMER PARTY

Zaterdag 26 augustus 2023

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

VIP TAFEL: ap 06-26328025 voor meer info

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.