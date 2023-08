Richard Kalloe: “Santokhi gaat de VHP brengen naar 2 tot 3 zetels”

“Santokhi zal de VHP daar brengen waar Venetiaan de NPS gebracht heeft: naar 2 tot 3 zetels. Meer niet.” Dat zei oud-minister, ondernemer en ingenieur Richard Kalloe in Bakana Tori. Het is volgens hem daarom belangrijk dat Santokhi de hamer van het VHP-voorzitterschap overdraagt aan iemand anders.

Naar zeggen van de politicus heeft Santokhi bij de verkiezingen van 2020 in Suriname veel steun gehad van niet-hindoestaanse kiezers afkomstig uit voornamelijk de NDP. Nu deze groep helemaal geen geloof heeft in het staatshoofd, verwacht hij een minimale terugval van zeker 30 tot 40% van het aantal huidige stemmen in 2025.

Kalloe verwacht niet dat de VHP de etnische kaart zal gebruiken om zich volledig te gaan focussen op de traditionele hindoestaanse kiezers. “Ik denk niet dat dat zal gebeuren, want hij weet bliksemgoed dat het aantal zetels waarop hij aanspraak maakt middels het landelijk evenredigheidsstelsel, niet groot is. Hij gaat bedrogen uitkomen. En dat gaat maken dat hij die verkiezingen glansrijk gaat verliezen”, aldus Kalloe.

Volgens Kalloe heeft Santokhi uit naïviteit en onervarenheid de meest cruciale ministeries in 2020 gegeven aan de ABOP. Wil hij uit de voeten kunnen, dan zal het staatshoofd zich volgens hem moeten ontdoen van ABOP.

“Want dan kan hij de meest cruciale ministeries, waaronder Natuurlijke Hulpbronnen, onder zijn beheer zetten. Santokhi kan een jaar voor de verkiezing regeren op basis van de oude goedgekeurde begroting. Maar Santokhi gaat niks kunnen realiseren, omdat zijn partij niet beschikt over technocraten. De VHP is een partij van advocaten en praters. Het zijn geen mensen die in de praktijk echt gewerkt hebben, iets geproduceerd hebben of iets tot stand hebben gebracht”, aldus de oud-minister.

Ook voor ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk ziet de politieke toekomst niet rooskleurig uit. Kalloe meent dat met het landelijk evenredigheidsstelsel de geel-zwarte partij zwaar zal terugvallen in 2025. “Hij gaat een paar zetels in het binnenland halen, maar meer niet. Op basis van de landelijke evenredigheid zal hij zwaar in de verlieszone terechtkomen”, benadrukt de oud-minister.