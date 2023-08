Bebloed lichaam in kamer appartement aangetroffen

In een kamer van een appartement aan de Cocobiacoweg in Suriname, is vanmiddag het ontzielde lichaam van een man aangetroffen. Er zijn bloedsporen in de kamer en op het lichaam aangetroffen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een 60-jarige man.

De politie van Uitvlugt en de overige instanties werden ingeschakeld voor nader onderzoek ter plaatse. Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam ter obductie in beslag werd genomen.

Het is vooralsnog onduidelijk of er misdrijf in het spel zit. Het onderzoek duurt voort