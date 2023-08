Parmessar slaat alarm over drinkwatertekort: “In de nachtelijke uren komt slechts een pisstraaltje uit de kraan”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft dinsdag dringende aandacht van de regering van Suriname gevraagd voor het drinkwater tekort in vele delen van de districten Wanica en Paramaribo.

Volgens Parmessar is het vooral belangrijk dat mensen gedurende deze enorme hitte in de drogetijd over voldoende drinkwater beschikken. Uit de praktijk blijkt dat in de gebieden als Tout Lui Faut kanaal rechts, Vredenburg, Kwatta en de zuidelijke ressorten slechts ‘een pisstraaltje’ voor een korte periode in de nachtelijke uren uit de kraan komt.

“Er is dus geen drinkwater. De mensen moeten veel geld betalen aan particulieren die langs komen met trucks. En dat kan niet. De regering moet inkomen, want dit kunnen we niet lang volhouden”, benadrukte de NDP-fractieleider. Hij stelde voor dat de regering als tijdelijke oplossing zelf watertrucks in deze gebieden inzet, zodat verder gewerkt kan worden aan een structurele oplossing.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi gaf in het verlengde hiervan ook aan dat veel padieboeren in Nickerie met watertekorten te kampen hebben. “In het Wageningen- en Middenstandspoldergebied, waar 7000 hectare is ingezaaid, dreigt de zaak verloren te gaan omdat er geen water is. Er is verzilting in de Nickerierivier voorbij de brug van Henar, waardoor je geen water vanuit de Nickerierivier kan inlaten en pompen naar de arealen.

De enige oplossing is het pompgemaal van Wageningen, maar na drie jaar aanzitten van de regering functioneert het pompgemaal van Wageningen nog steeds niet”, aldus de politicus. Hij deed een beroep op de regering om spoedig voorzieningen te treffen dat dit seizoen nog de boeren water kunnen krijgen om hun arealen te bevloeien.