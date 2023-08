Gat in wegdek Afobakaweg tussen mast 90 en 91

Op de Afobakaweg in Suriname, zou momenteel sprake zijn van een gat in de weg vermoedelijk als gevolg van een verzakking. Dit zou zijn tussen mast 90 en 91 meldt een weggebruiker.

Hij heeft via Facebook automobilisten die de weg op moeten geattendeerd op het gevaar op bovengenoemde weg. Videobeelden laten zien hoe erg de verzakking is (foto).

In het ontstane gat is een deel van een boom geplaatst om weggebruikers te attenderen op het gevaar. Met name in de avond kan dit voor levensgevaarlijke situaties zorgen.