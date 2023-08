Winkelier onder douche overvallen door vier criminelen

Een winkelier is afgelopen nacht onder de douche in zijn woning annex winkel aan de Franchepanestraat in Suriname overvallen.

Volgens de 42-jarige winkelier D.L., was hij in de benedenwoning bezig te douchen toen vier gemaskerde criminelen hem in de badkamer overvielen. Hij werd onder schot gehouden en naar de bovenwoning gesleurd.

De daders haalden alles overhoop en gingen met grote geldbedragen in SRD en vreemde valuta ervandoor. Daarnaast maakten de overvallers een vuistvuurwapen van het slachtoffer buit. De rovers lieten het slachtoffer gekneveld achter.

De criminelen hebben een ladder gebruikt om de bovenwoning te betreden. De deur van de bovenwoning stond open en via die opening verschaften ze zich toegang in het pand.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.