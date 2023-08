Dode man in appartementencomplex is 60-jarige uit Nederland

De man die dinsdagmiddag 15 augustus dood werd aangetroffen in een kamer bij een appartementencomplex aan de Cocobiacoweg, is de 60-jarige Ramnarain Jagernath uit Nederland. Hij was sedert vorige week in Suriname en huurde een kamer in het appartementencomplex.

Vernomen wordt dat de man bij aankomst al hevig hoestte en zondag voor het laatst gezien was. Het viel de beheerder van het complex op dat de verblijfplaats van de man al twee dagen dicht was en zijn voertuig voor de deur stond geparkeerd.

Er werd poolshoogte genomen waarbij de man levenloos werd aangetroffen en de Surinaamse politie werd gealarmeerd. In de kamer en op het lichaam werden sporen van bloed alsook braaksel aangetroffen. Vermoedelijk heeft hij bloed gebraakt.

Op het lichaam werden geen tekenen van misdrijf aangetroffen. Ook zijn er geen sporen van inbraak in de woonruimte aangetroffen. De autoriteiten gaan er derhalve van uit dat er geen sprake is van een misdrijf.

Het lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vrijgegeven. De zaak werd ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die het onderzoek verder zal verrichten.