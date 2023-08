‘Minister Amoksi zal niet meewerken aan benoeming pg Paragsingh’

‘ABOP minister Kenneth Amoksi van justitie, zal de instructie krijgen van de leiding van zijn partij om niet mee te werken aan de benoeming van mr. Garcia Paragsingh tot Procureur-generaal (pg) van Suriname’. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws op basis van een bron in de ABOP-top.

Volgens de nieuwssite is de ABOP behoorlijk ontstemd over het feit dat woensdag in de regeringsraadvergadering (RRV) goedgekeurd is dat Paragsingh definitief benoemd zal worden als pg.

De CDS liet weten dat president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en het clusterteam van ministers hebben hierbij besluiten genomen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Maar volgens de ABOP klopt dat niet; vp Brunswijk was niet aanwezig bij de vergadering. Vrijdag bevestigde de CDS dat Brunswijk er inderdaad niet bij was.

Zijn ABOP/PL partijgenoten waaronder justitieminister Kenneth Amoksi waren er wel, maar die hebben de vergadering met instemming van de president verlaten bij de behandeling van het agendapunt over de benoeming van de nieuwe pg. “Het agendapunt zou op het laatste moment geplaatst zijn. Alleen de VHP heeft de benoeming doorgedrukt”, zegt de ABOP bron aan Starnieuws.

Starnieuws verneemt dat ABOP de mogelijkheden bekijkt hoe voorkomen zal worden dat het besluit inzake benoeming van de pg wordt uitgevoerd.

Vorige maand zei vp Brunswijk dat de benoeming van de pg een politiek besluit is, dat in afstemming binnen de Surinaamse regering moet worden genomen. Mocht de keuze niet vallen op Paragsingh dan zal de volgende binnen de hiërarchie van het OM tot pg worden benoemd meent Brunswijk.