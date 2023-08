17-jarige berooft scholiere van telefoon: agent gewond tijdens aanhouding

Bij een straatberoving voor het terrein van politie Latour in Suriname heeft een 17-jarige jongen een scholiere beroofd van haar mobiele telefoon.

De verdachte Regillio S. is een student van de Technische school. Hij rukte plotseling de telefoon van het meisje uit haar hand en rende ermee weg.

Door kordaat optreden van de agenten van Latour werd de verdachte aan de Mastklimmenstraat op aanwijzing van de aangeefster aangehouden.

Bij het zien van de verdachte rende het slachtoffer naar hem toe met een potlood in haar hand. Ze probeerde hem hiermee te steken, maar raakte de politieman ongelukkigerwijs met het potlood in zijn hand. Hij raakte hierdoor gewond en is medisch behandeld op de RGD poli.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of de verdachte in verzekering wordt gesteld. Het verdere onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.