Van Samson: “Als het aan mij lag, had ik geen enkele spookambtenaar salaris betaald”

Parlementariër Cedric van Samson neemt het de regering van Suriname kwalijk dat recent ook vakantiegeld heeft uitgekeerd aan spookambtenaren.

“De regering moet prioriteiten stellen. En als je het aan mij vraagt, dan had de regering liever alle salarissen van alle spookambtenaren voor de maand juli stopgezet en ervoor gezorgd dat dat geld ter beschikking was gesteld voor het AZP (Academisch Ziekenhuis Paramaribo). Als het aan mij lag, dan had ik geen enkele spookambtenaar zijn salaris betaald alvorens we medicijnen hadden”, zei Van Samson in een interview.

De politicus reageerde naar aanleiding van de ernstig tekorten aan medicamenten en verbruiksartikelen op bijna alle medische afdelingen in het AZP. De volksvertegenwoordigers vindt dat het argument van de regering, waarbij zij steeds stelt dat er geen geld is, niet klopt.

“Want je had dat geld om ook aan die spookambtenaren te geven. Waarom hebben we geen geld apart gezet voor die medicamenten? De pinautomaten zijn mishandeld geworden, den knop kon dof. Dus ik roep de regering op om staatsmanschap te tonen en gewoon de mensen die niet werken, niet betalen”, aldus de politicus.

Van Samson zegt dat de regering een grote inhaalslag moet maken. En die inhaalslag zal volgens hem niet komen door te wachten op de inkomsten uit de olie- en gassector of de carbon credits.

“We moeten nu in het systeem hier knippen en daar zetten. Het is hard, maar als de regering dat niet doet, dan hebben zij ervoor gekozen om de volksgezondheid van Suriname geen prioriteit te laten genieten boven het belang om mensen te laten regelen en accommoderen”, aldus de politicus.