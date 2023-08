Vicevoorzitter DNA roept Obed Kanapé tot orde na ordinair woordgebruik

“Onze burgerij wordt geneukt en we staan hier met onze ogen te kijken”, zei de fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, donderdagmiddag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

De politicus is misnoegd over het feit dat intermediairs misbruik maken van Surinaamse arbeidskrachten en er niemand is die hiertegen optreed. Hierdoor worden uitzendkrachten na een lange periode van dienst, een vaste aanstelling geweigerd. Volgens hem zijn de intermediairs in Suriname gemaakt tot goden.

Deze woordkeuze van Kanapé passeerde de hamer van vicevoorzitter Dew Sharman echter niet, die de ABOP’er meteen vroeg om zijn woorden terug te nemen en zei: “U bent hier in De Nationale Assemblee, lid Kapane, en niet op een politiek podium of onder de markt. Laat dat duidelijk zijn”.

De ingreep van Sharman viel echter niet in goede aarde bij Kanape, die vond dat het woordje ‘geneukt’ een normaal woord is welk in het woordenboek voorkomt. “En als ik het gebruik is het niet fout”, benadrukte Kanape. Meteen hierna werd de microfoon van de ABOP-fractieleider uitgeschakeld. De vicevoorzitter vroeg Kanape wederom om tot de orde te komen en rekening te houden met zijn manier van praten en woordkeus in het parlement. “Dit is De Nationale Assemblee, dus gaat u rustig praten. Maakt u uw punt. We hebben daar geen moeite mee. Maar bedient u zich niet van woorden die niet correct zijn”, aldus Sharman aan Kanape.

Uiteindelijk koos Kanape ervoor om zijn uitspraak te nuanceren. “De woordkeus die ik heb gebruikt is misschien om me emotie geweest, maar ik acht het als een woord die we allemaal kunnen gebruiken. Het gaat erom dat de arbeider van Surinamer, de burger van dit land, vreselijk gemanipuleerd wordt en ook dusdanig vernietigd word doordat er niet gewerkt wordt aan zijn zekerheden”, aldus de ABOP-fractieleider. Als het aan hem ligt, wordt het fenomeen van intermediairs liever afgeschaft.

Kanape hekelde ook het partijdig gedrag van arbeidsinspecteurs die bij arbeidsgeschillen vaak juist kiezen voor de kant van de bedrijven. Hij noemde een geval van een arbeider die een ongeluk opliep aan zijn oog en hierdoor nooit meer in zijn leven kan werken. Het bedrijf koos er toen voor om een bedrag van 20.000 SRD voor dit ongeval aan te bieden en de zaak hiermee af te doen. “En als hij het niet tekent, a man ne kis wan nieuw datra karta”. Uiteindelijk stapte deze arbeider naar een arbeidsinspecteur, maar kreeg daar te horen om het geldbedrag aan te nemen de zaak hiermee af te doen.

Kanape concludeert op basis hiervan dat de arbeidsinspectie moet worden doorgelicht aangezien dit verhaal dan aantoont dat er geen integere mensen daar werken. “Je hoort die verhalen en namen van specifieke inspecteurs die voor welke specifieke bedrijven daar zitten. Zodra wan probleem fu so wan bedrijf kon, dan a man e djompo en tap’ eng”, aldus de politicus.