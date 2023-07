Transvaal vrouwen ook bekerkampioen Suriname

Transvaal is zaterdag ten koste van Robinhood vrouwen bekerkampioen van Suriname geworden. In het André Kamperveen stadion won de landskampioen met 7-1 en pakte de dubbel dit seizoen.

De ‘groenwitte’ formatie speelde vanaf het begin aanvallend en het tempo werd steeds opgevoerd. Beide ploegen kregen tal van kansen maar de afronding was niet nauwkeurig.

In de tweede helft was haast alles wat de klok sloeg ‘Transie’. De dames van Robinhood hadden niets in de melk te brokkelen. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 7-1.

Vorig maand werd Transvaal met nog vier wedstrijden te spelen landskampioen. De dames boekten een 3-0 overwinning op Broki en waren met 42 punten niet meer in te halen.