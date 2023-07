Surinaamse bursalen participeren aan Global Youth Conference in China

Surinaamse bursalen hebben in de periode van 6 tot 9 juli geparticipeerd aan een wereldwijde jeugdconferentie in Jinan-Shandong, China. De conferentie had als thema ‘Vibrant Shandong for a Shared Future’ en werd gehost door de Shandong Provincial People’s Government, Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, All-China Youth Federation en de China Soong Ching Ling Foundation.

De Surinaamse bursalen Fariza Martosetiko, Shanaien Sue-Ann Jambo en Refano Wongsoredjo participeerden tezamen met overige jongeren uit alle continenten van de wereld aan deze jeugdconferentie die werd gehouden in het kader van het bijdragen aan de ontwikkeling van naties en de belangrijke rol die jongeren daarbij kunnen vervullen.

Tijdens dit forum konden jongeren met elkaar van gedachten wisselen en zich laten informeren over de recente ontwikkelingen in het kader van jongerenparticipatie, ondernemerschap en de cultuur van Shandong.

Ook werden zij geïnspireerd door motiverende toespraken van overige internationale participanten die in China hebben gestudeerd en thans een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun respectieve landen.

De bursalen hebben naast de officiële ceremonie ook deelgenomen aan enkele cultuur uitwisselingen. Zij hebben, onder andere, bezoeken gebracht aan bekende bezienswaardigheden in Jinan, de universiteit van Jinan, Qufu Normal University alsook de historische plekken in Shandong provincie die ook bekend staat als de geboorteplaats van Confucius.

De deelname van de Surinaamse bursalen aan het geheel werd mogelijk gemaakt door de inzet en ondersteuning van de ambassadeur van Suriname in China, Pick Fung Ho-Chong, die ook aanwezig was tijdens de jeugdconferentie.