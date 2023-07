In Guyana gezochte roofmoord verdachte aangehouden in Suriname

De in Guyana gezochte roofmoord verdachte Carlos Evans (31) is zaterdag in Suriname aangehouden door manschappen van het Regio Bijstand Team Paramaribo. Vorig jaar september werd zijn broer Medellin, die ook als roofmoord verdachte werd gezocht door de Guyanese politie, doodgestoken voor een nachtclub aan de Eugene Van Gesselstraat.

Afgelopen week werd aangifte tegen Carlos gedaan nadat hij een man met het kolf van een vuistvuurwapen sloeg in het gelaat. Na uitgewerkte informatie door het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de Surinaamse politie werd de verdachte op een adres te Combe gesignaleerd, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Tijdens de aanhouding werd een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen.

Carlos en zijn overleden broer Medellin worden sinds 2020 voor roofmoord gezocht door de Guyanese politie. De broers zouden de Guyanese zakenman Tony Bisnauth hebben doodgeschoten, toen hij zijn 78e verjaardag buiten zijn bedrijf vierde.

De buit bestond uit sieraden, geld en persoonlijke spullen van aanwezige klanten. Sindsdien wisten de broers zich schuil te houden voor de lokale politie en weken uit naar Suriname.

Onderzoek zal moeten uitwijzen als Carlos meerdere strafbare feiten heeft gepleegd in Suriname.