Jim Hok: “25 februari 1980 was gewoon een Hollandse staatsgreep”

De staatsgreep onder leiding van Desi Bouterse op 25 februari 1980, was volgens PALU-voorzitter Jim Hok niets anders dan een Hollandse staatsgreep. De ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname, voert aan dat Nederland al jaren een dikke vinger in de pap heeft gehad voor wat betreft diverse gebeurtenissen die zich hebben voortgedaan in Suriname.

Volgens hem hield het voormalig moederland helemaal niet van de werkwijze van premier Henck Arron. Ook bij djugu djugu die geleid hebben tot de gebeurtenissen op 8 december 1982 zou Nederland dik de vinger in hebben gehad.

“Omdat Nederland gewoon instabiliteit in het land veroorzaakte. Door mensen te zeggen dat ‘als wij met jullie werken, dan gaat het beter’. Die binnenlandse oorlog is gefinancierd en militair ondersteund door Nederland. Als we onafhankelijk zijn, dan laat ons fouten maken. En laten we leren uit onze fouten. Maar no kon djugu djugu alla yuru ini mi patu”, aldus de PALU-topman in een interview op Culturu TV.

Hok is niet gecharmeerd van de excuses die de Nederlandse koning recent heeft aangeboden voor het slavernijverleden. “Die koning komt excuses aanbieden voor de slavernij, maar hij biedt geen excuses aan voor die overheersing, manipulatie en onderdrukking van al die jaren voor, tijdens en na de slavernij en ook na de onafhankelijkheid. Daar praat hij niet over. Dus eigenlijk ben je weer bezig om me te pakken. En dat is niet goed, want we kunnen niet op zo een manier werken”, aldus de politicus.