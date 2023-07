Bromfietser overleden na botsing tegen elektriciteitsmast

De 20-jarige Emandro Edwards is vanmorgen overleden nadat hij met zijn bromfiets is gebotst tegen een elektriciteitsmast te Pikin Saron in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer van een feest naar huis reed en onderweg door nog onbekende reden tegen de mast aankwam.

De jongeman heeft ter plaatse het leven gelaten. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het lijk van de bromfietser is in beslag genomen.

Basja Rinaldo Sabajo vertelt dat er voor vandaag activiteiten in het dorp gepland waren, maar alles is stopgezet ten ere van de overledene.