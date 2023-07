Shaquille van Zichem amateur 305 Fights wereldkampioen

De Surinaamse MMA-vechter Shaquille van Zichem is zaterdagavond in Miami amateur 305 Fights wereldkampioen geworden in de gewichtsklasse 77 kilogram. Hij won in het Mamuel Artime Theater van de Amerikaan Ronald Giorgio. Reeds in de eerste ronde vloerde van Zichem zijn tegenstander en dwong hem tot aftikken.

Bij het begin van de wedstrijd kwam Ronald met een take-down op Shaquille af. De vechter van Suriname die grappling specialist is, wist zijn tegenstander daarbij uit balans te brengen.

Shaquille was kort daarna on top en dat was het begin van het einde. Vanaf dat moment had hij de Amerikaan in het vizier en het duurde niet lang voordat hij hem dwong tot aftikken met een verstikkende greep, de welbekende rear naked choke.

“Ik stapte vol vertrouwen in de octagon, maar wist wel dat ik een uitdaging voor mij had liggen. Mijn tegenstander was een mysterie, zonder enige informatie over zijn specialiteiten. Toch was ik voorbereid en klaar voor alles wat er tijdens het gevecht op mijn pad zou komen. Na intensieve trainingen in Miami met de focus op het afmaken van gevechten, voelde ik mij zowel mentaal als fysiek sterk”, zegt de Surinamer aan Waterkant.Net.

Met de overwinning zaterdagavond behaalde van Zichem zijn tweede amateur wereldtitel. In december 2022 werd hij Rize FC International Lightweight World Champion/MMA amateur wereldkampioen.