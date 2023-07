Jongetje (6) speelt met aansteker op bed: woning brandt uit

Een houten woning van 5 bij 6 meters is vanmorgen rond 10.30 uur geheel afgebrand aan de Elisabethweg in Suriname. De brand is ontstaan doordat een 6-jarig jongetje met een aansteker op bed speelde.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas bleef een moeder met haar vier kinderen in het pand te Beekhuizen. Ten tijde van de brand was alleen de 6-jarige thuis. Hij speelde met een aansteker op bed en het matras vatte vlam. Binnen een fractie van seconde stond het complete huis in vlammen.

De jeugdige kon zich veilig uit het pand verwijderen. Pinas vertelt dat er geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. De brandweer heeft een gascilinder van 20 lbs uit het huis verwijderd en veiliggesteld. Het huis is geheel met inboedel afgebrand.

Volgens de woordvoerder was de woning niet aangesloten op elektriciteitsnet en ook niet tegen brand verzekerd. Een belendend pand heeft schroeischade opgelopen.

De politie was ook ter plaatse voor onderzoek.