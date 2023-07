Bijkans 100 dr- en rr-leden VHP overwegen partij te bedanken

Indien deze maand de reshuffeling van ministers, zoals beloofd door president Santokhi uitblijft, zullen bijkans 100 dr- en rr-leden van de VHP de partij bedanken.

Volgens betrouwbare bronnen bestaat er reeds geruime tijd grote ontevredenheid bij de achterban van de oranjepartij. Dr- en rr-leden van de verschillende districten overwegen de partij te verlaten als blijk van grote ontevredenheid. Zij menen dat de meeste VHP-ministers slecht hebben gepresteerd en gaan zorgen voor de ondergang van de partij. Ook zijn zij teleurgesteld over de 50% koopkrachtversterking die aan de president, vice-president en ministers is toegekend.

“Terwijl het arme volk nog steeds wacht op een 1.800 SRD tegemoetkoming verrijken deze schaamteloze ministers zichzelf. Dit is niet beloofd geworden tijdens de campagne. Wij hadden beter beloofd en de samenleving rekent op ons. Niet het volk, maar de regering zou inleveren. Nu gebeurt juist het omgekeerde.

Dat de armoede elke dag toeneemt is te danken aan minister Rishma Kuldipsingh. Zowel bij het ministerie van Arbeid als bij EZ heeft ze nul gepresteerd. Trouwens parlementariër Mahinder Jogi heeft dat letterlijk in DNA gezegd. De arrogante uitspraken van rechtvaardiging van de verhoging van de 50% koopkrachtversterking is de druppel die de emmer heeft doen overlopen bij de dr- en rr-leden. Uitgerekend deze bar slecht presterende minister spreekt de 50% koopkrachtversterking goed”, zegt een gebelgd dr-lid.

De volksvertegenwoordiger meent dat het bij alle VHP-ministeries een puinhoop is. “Paramanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Riad Nurmohamed van Openbare Werken moeten door het staatshoofd vervangen worden. Deze ministers hebben drie jaar de kans gehad om zichzelf te bewijzen, maar prestaties zijn uitgebleven.”

De ontevreden VHP’ers hopen dat Santokhi zijn belofte van reshuffeling waarmaakt en jong kader zal inzetten. “De president moet niet steeds naar kandidaten blijven zoeken binnen zijn friends and family netwerk. Het is bewezen dat die gasten niet deugen. Het staatshoofd moet zijn belofte nakomen anders kan er nu al gezegd worden dat de VHP in 2025 grandioos weggestemd zal worden”, aldus het dr-lid.