Bronto Somohardjo: “Front wilde ons niet meer, we waren labarias”

Bronto Somohardjo, secretaris van de partijraad van de Pertjajah Luhur (PL), zei onlangs dat zijn partij nooit verraad aan het Nieuw Front in 2010 heeft gepleegd door na de verkiezingsuitslag een samenwerking aan te gaan met de Nationale Democratische Partij (NDP) en hiermee Desi Bouterse in het presidentiële zadel te helpen.

Naar zeggen van de Bronto heeft de rood-witte partij onder leiding van zijn vader Paul hard zijn best gedaan om weer een samenwerkingsverband aan te gaan met de NPS, VHP, DA ’91 en SPA in 2010. Echter, toenmalige president Ronald Venetiaan was daar een ferme tegenstander van.

“Het Front wilde ons niet meer. We waren labarias”, benadrukt Somohardjo, die nu ook minister is van Binnenlandse Zaken. Naar zijn zeggen werd ook het voorstel om op ressortraads- en districtsraadsniveau samen te werken door de partijen van het Nieuw Front van de tafel geveegd. Dus besloot de PL maar een eigen Jowo-block te creëren onder de naam Volksalliantie.

Bronto stelt dat zijn partij hoopt om in 2025 weer terug te keren naar de oude glorie van 5 tot 6 zetels. Echter, ondanks de verkiezingswinst belooft hij nu al dat de rood-witte partij de ABOP niet in de steek zal laten.